Govern celebra que no haya habido heridos graves en el hundimiento en un hotel y reitera que Baleares es destino fiable

Desperfectos ocasionados por el hundimiento. - BOMBEROS DE MALLORCA

PALMA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha celebrado este viernes que el hundimiento de parte del suelo del comedor de un hotel en Santa Ponça (Calvià) se haya saldado sin heridos de gravedad y ha reiterado que Baleares es un destino seguro y que cuenta con la confianza de los principales mercados emisores.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern, el portavoz ha pedido que no se generen alarmas tras este incidente.

Por otra parte, Costa ha reiterado que es pronto para hacer una previsión de, en el actual contexto bélico en Oriente Medio, cómo se comportará la temporada turística, aunque ha expresado el deseo de que sea una temporada "tranquila, segura y similar a la de 2025 y que cuestiones externas tengan poca incidencia".

Así, ha señalado como un punto a favor del destino el hecho de ser seguro y fiable. En cambio, como factor en contra se ha referido a los incrementos de precios. En todo caso y ante la posibilidad de que cambien los flujos turísticos, ha recordado que "la capacidad de Baleares es la que es".