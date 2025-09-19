El Govern y el Coaib inauguran dos muestras por los 50 años de 'Te deix, amor, la mar com a penyora'. - CAIB

El Govern y el Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares (Coaib) inauguran este viernes dos exposiciones dentro del programa de la 29 edición de la Nit de l'Art de Palma, con motivo de la celebración del 50 aniversario de la publicación de la obra 'Te deix, amor, la mar com a penyora'.

Por un lado, el Ejecutivo, por parte del Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), a las 19.00 horas, inaugurará la exposición 'Carme Riera, el amor, el mar', comisariada por Lucía Garau y Bàrbara Galmés y diseñada por Antoni Garau, en el Archivo del Reino de Mallorca.

El espacio expositivo, que estará abierto al público hasta el 23 de enero, presentará una muestra de la biografía de la autora y todo lo que rodeó la creación de la compilación de relatos de la obra en el contexto de la época.

La muestra, de carácter literario, está construida a partir de textos, fotos e imágenes, y tiene como hilos conductores el paso inexorable del tiempo y el mar, la gran protagonista del libro y de casi toda la obra de Riera, así como de la vida propia.

La exposición se complementará con una muestra del documental producido por Espiral Produccions para IB3 sobre la vida y la obra de la autora.

Después del acto inaugural en el Archivo del Reino de Mallorca, presidido por la presidenta del Govern, Marga Prohens, una performance a cargo de Maya Triay, con interpretación de Mar Pérez y Mariona Jaume, unirá las dos propuestas.

Por otro lado, con motivo del Año Pep Llambías en el Coaib, coincidiendo con la conmemoración de la celebración del aniversario del relato de Riera, a las 20.00 horas se presentará la instalación 'Vessant amor', creada por el artista visual mallorquín en colaboración con Carme Riera en el Coaib.

La sala de exposiciones del Colegio acogerá, en esta ocasión, una instalación comisariada por Montse Torras capaz de integrar el espacio que la rodea en la obra.

La propuesta nace de una conversación entre Carme Riera y Pep Llambías, en la que las palabras entre los dos construyen un relato común, lleno de elementos compartidos: el mar, la nostalgia, los espejos, el azul, el amor o la muerte.

La muestra trata de establecer un diálogo respetuoso entre lo que ya existe y lo que se quiere decir, sirviéndose de dos ejes esenciales: las palabras y los silencios.

Los actos inaugurales, además de contar con la asistencia de la presidenta Prohens, también tendrán la presencia del conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá; el secretario autonómico de Cultura, Pedro Vidal; el director del IEB, Llorenç Perelló; el decano del Coaib, Bernat Nadal, y el presidente de la demarcación de Mallorca del Coaib, Joan Cerdà.

Además, también estarán presentes las comisarias de las exposiciones, Montse Torras, Bàrbara Galmés y Lucía Garau, el diseñador, Antoni Garau, así como el artista visual mallorquín, Pep Llambías, y la escritora, Carme Riera.