El Govern completa la renovación de todas las escaleras mecánicas de la estación Intermodal de Palma

Nuevas escaleras de la estación Intermodal de Palma - CAIB

PALMA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha completado la renovación de todas las escaleras mecánicas de la estación Intermodal de Palma con la puesta en funcionamiento este miércoles de las dos últimas escaleras de la entrada principal.

La Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad ha hecho hincapié en que se trata de la primera renovación integral de la decena de escaleras mecánicas de la estación en cerca de 20 años, desde su inauguración en el año 2007.

Esta actuación se enmarca en el proyecto global de reforma de la estación destinado a mejorar la accesibilidad, seguridad y confort de las personas usuarias del transporte público, con una inversión total de 3,6 millones de euros, enmarcada dentro del plan de infraestructuras 'Islas en transformación' impulsado por el Govern.

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern, José Luis Mateo, ha visitado este miércoles la Intermodal con motivo de la finalización de la renovación de las escaleras mecánicas, junto a la directora general de Movilidad, Lorena del Valle; la gerente del Consorcio de Transportes de Mallorca, Lluïsa Serra, y el gerente de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), José Ramón Orta.

La instalación de las nuevas escaleras mecánicas forma parte del proyecto de renovación de seis escaleras ejecutado por el Consorcio de Transportes de Mallorca -las cuatro de la entrada principal y las dos de acceso a las dársenas de autobús- y completa el proceso iniciado el año pasado con la sustitución de las cuatro escaleras de acceso a los andenes de tren y metro, por parte de SFM.

En noviembre se iniciaron los trabajos para sustituir las cuatro escaleras de la entrada principal y las dos de acceso a las dársenas de autobús. A finales de febrero entraron en funcionamiento las dos primeras y la renovación del resto se ha llevado a cabo en diferentes fases, manteniendo siempre operativas una escalera de subida y otra de bajada para garantizar la accesibilidad y minimizar las molestias a los usuarios.

Las nuevas escaleras han sido diseñadas para dar respuesta al elevado volumen de pasajeros de la estación e incorporan tecnología avanzada en materia de seguridad, digitalización y eficiencia energética. Cuentan con sistemas de monitorización inteligente que permiten anticipar incidencias y optimizar el mantenimiento, así como con mecanismos automáticos de seguridad y modos de bajo consumo para reducir el consumo eléctrico y la huella de carbono.

La reforma integral de la estación incluye también la instalación de nuevos baños públicos, más amplios, modernos y ubicados en un espacio que mejore la accesibilidad; la sustitución del pavimento podotáctil para facilitar los desplazamientos de personas con discapacidad visual; la creación de nuevos aparcamientos de bicicletas con capacidad para 72 plazas, para fomentar la movilidad sostenible y la intermodalidad, y la transformación de la oficina de atención al usuario en un espacio más amplio, accesible y funcional.

Entre las actuaciones ya realizadas, además de la renovación de las todas las escaleras mecánicas, se instalaron nuevas pantallas informativas en la estación para mejorar la comunicación a los usuarios, entre finales de 2024 y 2025; y el verano pasado se colocaron ventiladores industriales en la terminal de autobuses TIB para mejorar la ventilación a las dársenas de la estación.

MÁS DE 16 MILLONES DE USUARIOS ANUALES

El objetivo de la reforma de la estación es mejorar unas instalaciones que, desde su inauguración, han visto casi triplicar el número de usuarios en seis años, puesto que ha pasado de 5,8 millones en 2019 a los más de 16,5 millones a finales de 2025.

La inversión global de 3,6 millones de euros se financia mayoritariamente con recursos provenientes del factor de insularidad del régimen especial de Baleares y con fondos europeos Next Generation del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. El proyecto de las escaleras ha supuesto una inversión de 1,1 millones de euros (sin IVA).