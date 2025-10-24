El Govern comunica a los municipios los nuevos servicios de la red de puntos de recarga pública

PALMA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha informado a todas las corporaciones locales de Baleares sobre los nuevos servicios y estándares técnicos incorporados a la red Melib.

En este marco, ha informado la Conselleria en un comunicado, a partir del próximo 1 de enero de 2026 todas las entidades titulares de los actuales puntos de recarga pública integrados en la red Melib deberán haber firmado con el Instituto Balear de la Energía (IBE) el convenio único de colaboración.

Este convenio busca garantizar el apoyo en mantenimiento, monitorización continua de las estaciones de carga, actualizaciones de software y microprogramas de la nueva aplicación en tiempo real, atención ciudadana, resolución de incidencias en un plazo máximo de 48 horas y sustitución de equipos obsoletos.

Asimismo, el conseller ha comunicado por carta que la nueva pasarela de pago de la red Melib ya está operativa, por lo que la recarga dejará de ser gratuita también a partir del 1 de enero de 2026. No obstante, cada ayuntamiento podrá establecer las bonificaciones que considere oportunas para sus vecinos.

Los puntos que no cumplan con los nuevos estándares de la Melib y no cuenten con mantenimiento, ha advertido el departamento que dirige Sáenz de San Pedro, quedarán fuera de la red.