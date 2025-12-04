El Govern concede una subvención de 1,4 millones de euros para la mejora del alumbrado de Palmanyola

El conseller de vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, la alcaldesa de Bunyola, María Antónia Serralta, y el alcalde de Palmanyola, Arnau Llinàs. - GOVERN DE LES ILLES BALEARS

PALMA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado destinar una subvención de 1,4 millones de euros para llevar a cabo las obras de ejecución del proyecto de mejora del alumbrado público de Palmanyola, ya prevista en los presupuestos de 2025, tal y como se acordó con el Ayuntamiento de Bunyola.

Según ha informado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en un comunicado, el conseller del ramo, José Luis Mateo, ha firmado la resolución de concesión de esta ayuda, y se ha reunido con la alcaldesa de Bunyola, María Antónia Serralta, y con representantes del Consorcio para el desarrollo de Actuaciones de Mejora y Construcción de Infraestructuras en el territorio de la Entidad Local menor de Palmanyola, como el alcalde pedáneo de Palmanyola, Arnau Llinàs.

La subvención, con un importe de 1,4 millones de euros fue incluida en la Ley 6/2025, de 23 de julio, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Baleares para este año, dentro de las cuentas de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad.

El proyecto técnico y de seguridad se licitará por parte del Consorcio, formado por el Govern y la entidad local menor. La previsión inicial es que las obras se puedan realizar dentro de un plazo máximo de cuatro años a partir de disponer del proyecto de ejecución de las obras.

La entidad local menor recibirá los diferentes pagos correspondientes a esta subvención, una vez hayan ido certificando las obras de ejecución de las diferentes actuaciones de mejora del alumbrado de Palmanyola.