El Govern concede un total de 575.000 euros para impulsar el desarrollo de hasta 43 proyectos culturales

PALMA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha concedido un total de 575.000 euros para impulsar el desarrollo de hasta 43 proyectos culturales.

En nota de prensa, la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes ha informado que el Instituto de Industrias Culturales de Baleares (ICIB) ha publicado este sábado la resolución definitiva de su ayuda en apoyo a los proyectos culturales del archipiélago. Una línea de subvenciones que, con un crédito total de 575.000 euros, servirá este año para respaldar hasta 43 iniciativas autonómicas. Y que, además, estrena para 2025 toda una serie de novedades respecto a la convocatoria anterior.

Entre las principales actualizaciones, destaca un primer impulso a la industria de los juegos de mesa, presente en el marco de los 11 beneficiarios que forman parte del mundo editorial. También resulta relevante, en cuanto a la categoría del pódcast, la incorporación del videopódcast como formato subvencionable; de la misma manera que se inaugura una nueva modalidad destinada a la programación cultural, que en esta ocasión ha dado cobertura a hasta siete propuestas diferentes. Todo ello sin dejar de lado las disciplinas históricas de esta convocatoria, como son las artes escénicas, la música y las artes visuales, que suman un total de 11, tres y siete proyectos beneficiarios, respectivamente.

"Es vital que el ICIB pueda impulsar el crecimiento de las nuevas industrias culturales, como puede ser la de los juegos de mesa, en el contexto de Baleares", ha expresado en este sentido la directora gerente del organismo, Diana de la Cuadra. En conjunto, señalando que "de igual manera, esta ayuda debe adaptarse lo más fielmente posible a las cambiantes necesidades de cada disciplina con el fin de acompañar el crecimiento de aquellas modalidades ya consolidadas en el territorio".

El plazo para justificar el coste total de los proyectos subvencionados permanecerá vigente a partir del lunes 27 de octubre. Por tanto, los beneficiarios tendrán hasta el 31 de enero de 2026 (inclusive) para completar este procedimiento.