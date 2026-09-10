El Govern concede casi 22.000 euros a 37 familias para la contratación de personal del hogar en lo que va de año

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, en el Parlament. - CAIB

PALMA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha concedido 21.825 euros a 37 familias para la contratación de personal del hogar en lo que va de año.

Es el balance del primer 'Cheque Canguro', puesto en marcha el pasado mes de enero, que la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, ha hecho durante su comparecencia este jueves en la Comisión de Asuntos Sociales del Parlament.

Cabrer ha tenido que comparecer para responder a algunas preguntas acerca de las políticas de conciliación del Govern formuladas por la diputada de MÉS per Mallorca Marta Carrió.

La ecosoberanista quería conocer cuántas solicitudes se habían registrado a las ayudas a la conciliación, cuántas se habían resuelto de forma favorable y cuántas habían sido excluidas o estaban pendientes.

Cabrer ha explicado que del primer 'Cheque Canguro', que tenía un presupuesto de 320.000 euros para contratar a empleadas del hogar, se han recibido 37 solicitudes y se han concedido 21.825 euros. Se han dejado fuera a dos familias por exclusión de renta y a otras 28 que no cumplían con los requisitos.

Aunque ha reconocido que es una cifra baja, ha puesto en valor esta línea de ayudas como una herramienta tanto para la conciliación como para mejorar las condiciones laborales de un sector que muchas veces "vive al margen de la Seguridad Social" y está eminentemente feminizado.

La segunda edición del 'Cheque Canguro', que cuenta con tres líneas de ayudas diferenciadas, ha recibido de momento 1.385 solicitudes. De las relativas a cubrir los gastos de campamentos y escuelas de verano, con un importe de hasta 1.000 euros por menor, se han recibido unas 400.