Baleares confía en no recibir más menores migrantes del reparto: "Cogemos la palabra de la ministra"

Archivo - La consellera de Familia y Bienestar Social, Sandra Fernández, durante una sesión plenaria en el Parlament balear, a 4 de noviembre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España).- Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha confiado en que Baleares no recibe más menores no acompañados del reparto nacional, después que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, reconociera que "no tiene sentido" que el archipiélago reciba más menores.

"Cogemos la palabra de la ministra y esperamos que estas derivaciones no se produzcan", ha afirmado la consellera en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern.

En este sentido, ha considerado una "satisfacción" que la ministra apuntara que "no tiene sentido" el reparto en las Islas, aunque ha reconocido que "la realidad del real decreto es la que es" y que, en principio, se aumentará la capacidad ordinaria de Baleares.

((Habrá ampliación))

será voluntad del Gobierno el que puedan enviar más menores no acompañados, pero, en cualquier caso, nosotros cogemos la palabra de la ministra y esperamos que estas derivaciones no se produzcan