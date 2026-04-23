Baleares pide a Madrid una contingencia preventiva para frenar el reparto de menores migrantes

La ministra de Juventud, Sira Rego, y la presidenta de Baleares, Marga Prohens. - Tomàs Moyà - Europa Press

PALMA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern y los consells insulares han reclamado este jueves a la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, que se active una contingencia migratoria preventiva para frenar el reparto de menores migrantes y que se acelere la repatriación de los menores que llegan al archipiélago que tienen contacto permanente con sus familias.

Lo ha explicado la presidenta en rueda de prensa tras reunirse en el Consolat con la ministra, la consellera de Familias, Asuntos Sociales y Asuntos Sociales, Sandra Fernández, y los presidentes de los consells insulares.

Prohens ha valorado el tono y la receptividad de la ministra y ha afirmado que se va "con una foto más exacta de la realidad de Baleares".