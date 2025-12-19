El Govern confía en llegar a las elecciones de 2027 con el 100% del programa de gobierno cumplido

Archivo - El vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, en rueda de prensa. - CAIB - Archivo

PALMA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern confía en llegar a las elecciones de mayo de 2027 con el 100% del programa de gobierno cumplido y, de este modo, encarrilar durante el próximo año varias leyes y compromisos.

Así lo ha destacado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern tras ser preguntado por los objetivos y deseos del Govern para el próximo año.

Entre las normativas e iniciativas que se buscará sacar adelante en 2026, Costa ha hecho referencia a la ley agraria, la ley de costas y litoral, la construcción de más de 1.000 viviendas públicas y la continuación de la reforma fiscal.

"El objetivo del Govern es plantarse en mayo de 2027 con todo el programa de gobierno cumplido", ha dicho el portavoz, agregando que este es un "compromiso inamovible con los ciudadanos".

También ha puesto en valor algunos "hitos" ya alcanzados, como la reforma fiscal, sobre la que ha afirmado que "se ha avanzado mucho" pero que todavía queda por hacer.