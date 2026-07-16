El Govern confirma el primer nido de avispa oriental detectado en Eivissa

Avispa oriental en Eivissa - CAIB

EIVISSA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern, a través del Servicio de Protección de Especies de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, ha confirmado la detección del primer nido de avispa oriental -Vespa orientalis- en la isla de Eivissa.

Esta especie fue detectada por primera vez en Baleares el pasado año, con un primer nido localizado en Mallorca, según ha recordado en un comunicado la Conselleria.

El nido de Eivissa ha sido localizado en el núcleo urbano de Jesús, en el término municipal de Santa Eulària, gracias al aviso de una vecina que alertó sobre la presencia de unas avispas que le parecían una especie exótica y facilitó fotografías para su identificación.

Tras recibir el aviso, técnicos del Consorcio para la Recuperación de la Fauna de Baleares (Cofib) se desplazaron hasta el domicilio, donde confirmaron que se trataba del primer nido de Vespa orientalis detectado en Eivissa. Inmediatamente, se activó el protocolo de actuación y se procedió a la retirada completa del nido para evitar su expansión. Con esta detección, el Servicio de Protección de Especies refuerza además el protocolo de control y vigilancia de esta especie invasora.

Como medida complementaria de vigilancia, durante los próximos días se instalarán trampas con atrayente dulce en los alrededores de la zona donde se ha localizado el nido con el objetivo de detectar la posible presencia de otros ejemplares y comprobar que no existan nuevos focos.

La avispa oriental es una especie exótica que, en los últimos años, se ha expandido fuera de su área de distribución natural y ya se ha establecido en diversos territorios de la cuenca mediterránea. Los ejemplares adultos se alimentan principalmente de néctar, fruta madura y otras fuentes de azúcares, mientras que las larvas necesitan proteína animal. Por este motivo, las reinas y las obreras capturan otros insectos, como abejas, moscas, saltamontes y pequeñas avispas.

La presencia de esta especie puede representar una amenaza para las explotaciones de abeja melífera de Eivissa ya que depreda activamente estos insectos y puede afectar a la producción apícola y a los servicios de polinización.

El seguimiento de la especie se lleva a cabo a través del Servicio de Protección de Especies de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural y del Cofib con el objetivo de detectar de forma precoz cualquier nuevo foco y evitar su establecimiento.

RECOMENDACIONES

La Conselleria recuerda que la detección precoz es esencial para evitar el establecimiento de nuevas poblaciones y hace un llamamiento a la colaboración ciudadana. En caso de observar un ejemplar o un posible nido de avispa oriental, se recomienda no manipularlo y comunicarlo al Servicio de Protección de Especies aportando, siempre que sea posible, una fotografía que facilite su identificación.

Las comunicaciones pueden realizarse a través del correo electrónico especies@dgmedinatural.caib.es, del teléfono 971 784 956 o del WhatsApp 606 875 244.