El Govern, el Consell y los ayuntamientos impulsan una estrategia para garantizar el futuro del agua en Menorca

MENORCA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consellería del Mar y del Ciclo del Agua ha participado este miércoles en una reunión de trabajo con representantes institucionales y técnicos de los ayuntamientos de Menorca y del Consell insular centrada en los retos actuales y futuros de la gestión del agua en la isla.

El conseller del ramo, Juan Manuel Lafuente, y el director general de Recursos Hídricos, Joan Calafat, se han desplazado a Maó para asistir a este encuentro.

En él también han participado del presidente del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca, y representantes políticos y técnicos de todos los municipios de la isla.

La reunión, ha informado la Conselleria en un comunicado, ha permitido realizar un diagnóstico compartido sobre el estado actual del ciclo integral del agua en Menorca y poner sobre la mesa propuestas para mejorar la planificación, la gestión y la eficiencia de los recursos hídricos en un contexto de presión creciente por el impacto del cambio climático.

El Govern ha presentado las líneas de actuación previstas y ha propuesto establecer un espacio estable de trabajo técnico e institucional entre las tres administraciones. Lafuente ha destacado la importancia de trabajar de forma coordinada para garantizar una respuesta eficaz y adaptada a las necesidades de cada municipio.

Durante la sesión se ha analizado la situación de cada municipio y se han identificado diversos retos comunes. Entre ellos, la necesidad de establecer un modelo de ordenanza municipal compartido, con adaptaciones según las particularidades de cada localidad.

También el impulso a la digitalización de contadores y la actualización de datos de todo el ciclo, la reducción de fugas y consumos no controlados y la importancia de no enviar agua salada a las depuradoras.

Asimismo, se ha subrayado el papel clave de la reutilización del agua, la urgencia de garantizar el suministro a través de una desaladora que permita recuperar los acuíferos, y la coordinación con los consumos agrícolas.

Además, se ha hecho seguimiento de los proyectos de infraestructura en marcha, de las inversiones vinculadas al Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) y de la aplicación del nuevo Plan Hidrológico.

Todas las administraciones han coincidido en la necesidad de mantener y reforzar la coordinación institucional y las inversiones ya iniciadas, como vía para garantizar una gestión eficaz y sostenible de los recursos hídricos.