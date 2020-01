Govern y Consell de Ibiza crearán una mesa de negociación para transferir la gestión de tres residencias

Publicado 29/01/2020 16:16:03 CET

IBIZA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Asuntos Sociales y Deportes y el Consell de Ibiza han acordado este miércoles crear una mesa de negociación para transferir la gestión de las residencias de la Isla a la institución insular.

Según han informado, esta mesa empezará a trabajar en marzo y analizará los plazos y el presupuesto necesario para poder llevar a cabo esta transferencia. Las residencias de Ibiza son las únicas que, a diferencia de las de Mallorca y Menorca, no gestiona directamente el Consell respectivo, según ha explicado el Govern balear.

Ahora la gestión de las residencias ibicencas de Can Blai, Sa Serra y Can Raspalls, dependen de la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal.

Paralelamente al trabajo de la mesa, el Consell de Ibiza se ha comprometido a crear un organismo que se pueda encargar de la gestión.

La consellera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago, ha agradecido el "compromiso y la máxima colaboración" del Consell para poder llevar a cabo esta transferencia en la que ya se empezó a trabajar durante la legislatura anterior y que era una demanda de todos los partidos políticos ibicencos.

En la mesa, se resolverán las pretensiones económicas y técnicas de cada una de las partes para que sea el Consell quien "gestione un servicio que se da a la gente de aquí", ha declarado el presidente del Consell, Vicent Marí.

"No se aceptará el traspaso de una competencia que no venga correctamente dotada y que no permita el servicio y las condiciones de los usuarios y trabajadores", ha remarcado.

Según han destacado en la reunión, el coste para el Govern de la gestión de las tres residencias puede ascender a aproximadamente 13 millones de euros.