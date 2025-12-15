Govern y Consell invertirán más de 11 millones de euros hasta 2027 para atender a 186 mayores dependientes

Los presidentes del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y del IMAS, Guillermo Sánchez, visitan la residencia pública de Son Caulelles (Marratxí). - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern y el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) invertirán 11,5 millones de euros hasta 2027 para atender a 186 personas mayores en situación de dependencia.

Los presidentes del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y del IMAS, Guillermo Sánchez, han visitado este lunes la residencia pública de Son Caulelles (Marratxí), uno de los cinco centros beneficiados del convenio entre las dos administraciones.

El acuerdo, vigente hasta 2027, asegura la reserva y ocupación de 146 plazas residenciales y 40 plazas de estancia diurna. En Son Caulelles, concretamente, se garantizan 70 plazas, ha informado la institución insular en un comunicado.

El resto se distribuyen en el centro de día Mente 2 de Palma (30), en el centro de día del Hospicio de Felanitx (10), en la Llar de Ancians de Palma (60) y en la residencia Miquel Mir de Inca (16).

El acuerdo incluye servicios de alojamiento, manutención, higiene, apoyo sociosanitario y actividades orientadas a potenciar la autonomía personal, con una atención centrada en la persona y adaptada a las necesidades específicas de cada residente.

"Las personas mayores son la raíz de nuestra sociedad, el testimonio vivo de lo que somos, y tenemos el deber moral e institucional de devolverles, con cariño y respeto, todo lo que nos han dado a lo largo de toda una vida", ha dicho Galmés.

Sánchez, por su parte, ha remarcado que con este convenio se refuerza el sistema público y se asegura "que cada persona mayor tenga el recurso que necesita".

"Son Caulelles es un buen ejemplo de cómo los recursos públicos se traducen en calidad de vida para quienes más lo necesitan", ha señalado.