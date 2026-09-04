El Govern y el Consell de Mallorca destinan 23.000 euros a una campaña en Soria para buscar los restos de Jaume IV

El director general de Cultura del Govern, Llorenç Perelló, y la consellera insular de Cultura Patrimonio, Antònia Roca, con las personas que dirigirán el proyecto. - EUROPA PRESS

PALMA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern y el Consell de Mallorca han destinado cerca de 23.000 euros a una campaña arqueológica que se llevará a cabo en Soria para buscar los restos óseos de Jaume IV.

El director general de Cultura del Govern, Llorenç Perelló, ha destacado este viernes en rueda de prensa que "se sabe presuntamente" que este personaje histórico está enterrado en la capilla de un antiguo convento de los franciscanos en Soria, que se destruyó para que los franceses no la usaran como lugar de avituallamiento durante la invasión.

Por su parte, la consellera insular de Cultura Patrimonio, Antònia Roca, ha concretado que las labores arqueológicas comenzarán el 14 de septiembre y durarán dos semanas.

La coordinadora arqueológica del proyecto, Helena Inglada, ha explicado que, en la actualidad, en el lugar donde estaban la capilla y el convento es un solar en el que se ha comprobado con un georradar --un instrumento que permite saber si hay algo bajo tierra-- que hay cavidades que pueden coincidir con la capilla donde se enterró a Jaume IV.

"No sabemos qué encontraremos ni en qué condiciones. Lo ideal es que este espacio subterráneo todavía exista y que Jaume IV esté enterrado en buenas condiciones", ha señalado Inglada, ya que, según ha añadido, durante la excavación pueden hallar muros o infraestructuras colapsadas, para lo cual se necesitaría una maquinaria más especializada.

Respecto a la tumba de Jaume IV, ha manifestado su esperanza de que esté correctamente identificada y que sus restos no estén enterrados "en una caja de zapatos". En este sentido, si los restos del infante están identificados, terminará la labor de excavación.