El Govern considera que la contención turística sigue una "dinámica positiva" y achaca al eclipse el récord de agosto

Archivo - Turistas paseando por las calles de Palma. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha sostenido que su política de contención turística lleva una "dinámica positiva" y ha relacionado el récord del índice de presión humana (IPH) del mes de agosto en Baleares con el eclipse solar que hubo el día 12 de este mes, cuando 2,1 millones de personas se encontraban en las islas.

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha contestado de este modo a las preguntas de los medios de comunicación, sobre estos datos publicados este miércoles.

El responsable de Turismo ha resaltado que la tendencia del IPH en los últimos meses era "a la baja" y ha señalado que el eclipse es el "culpable" de estas cifras que indican un aumento del número de turistas en estos días.

"Baleares era un lugar idílico para ver este fenómeno y vinieron muchísimas personas al archipiélago pero al año que viene hay otro eclipse y, como no se verá desde Baleares, la gente seguramente se desplazará más a Andalucía para tener una visión perfecta", ha explicado.

Bauzá ha esgrimido otros datos de Frontur en los que se apuntaría a un crecimiento anual de turistas en el mes de septiembre del 0,01%, algo que ha considerado que es "muy significativo", ya que en agosto la subida fue de un 2%, mientras que en junio y julio se incrementó en menos de un 1%.

Por este motivo, ha alegado que con el IPH sucederá "exactamente el mismo", dado que en los meses de junio y julio era menor que en años anteriores, por lo que ha pedido "esperar" a que se publiquen estos datos.

"El Govern está en una dinámica correcta porque trabaja por un crecimiento en valor y no tanto en volumen. De hecho, el gasto de los turistas se dispara al triplicarse e incluso cuadruplicarse respecto a los incrementos de los visitantes, por lo tanto se considera que la línea marcada es la correcta", ha recalcado.

Preguntado por la subida absoluta en el número de turistas, el conseller ha incidido en el "incremento notable" que en agosto ha habido por un "acontecimiento extraordinario" como el eclipse pero ha puntualizado que entre el mes de enero y agosto los turistas se han incrementado un 1,8% y en junio, julio y agosto se habría producido una escalada de alrededor del 1%

"Por lo tanto, las políticas de contención que lleva a cabo el Govern en cuanto a limitación de plazas, prohibición de nuevas plazas en edificios plurifamiliares, el aumento de sanciones y la colaboración con las plataformas que han quitado hasta 30.000 plazas, es la política que tiene que seguir adelante", han subrayado.

Bauzá ha defendido que, pese a estos "acontecimientos extraordinarios" que "desequilibran" las cifras, la valoración es que llevan una "dinámica positiva" en cuanto a la contención turista.

Consultado por el hecho de que Baleares sea una de las regiones más caras para hacer turismo de España, ha admitido que los precios en la oferta complementaria y los hoteles se han incrementado, aunque siguen llegando turistas con aumentos en temporada baja y media, frente a la "contención" de la temporada alta. "La evolución es correcta, excepto lo que ha ocurrido el mes de agosto", ha añadido.

En cuanto a los motivos por los que Menorca haya registrado un menor IPH en agosto, Bauzá ha planteado que en el Govern apuestan por la temporada media y baja, con eventos deportivos y culturales para intentar alargarla, mientras que en verano se aboga más por la "contención".

Así, ha sostenido que en Mallorca la temporada está "básicamente desestacionalizada" y en el resto de islas se debe trabajar para "alargar" la temporada media turística.