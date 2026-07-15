El Govern constituye con consells, patronal y sindicatos la comisión de seguimiento del convenio del transporte regular - CAIB

PALMA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social ha constituido este miércoles, junto con la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, los consells insulares de Menorca, Eivissa y Formentera, la patronal Federación Empresarial Balear de Transportes (FEBT) y el sindicato SATI, la comisión de seguimiento del convenio colectivo del transporte regular de viajeros de Baleares.

Según ha informado la Conselleria de Trabajo en un comunicado, durante la reunión las partes han expuesto su posición sobre el cumplimiento del convenio colectivo firmado el pasado año, mientras que el Ejecutivo ha informado de los avances realizados durante este ejercicio y ha mostrado su disposición a trabajar en su desarrollo.

El Govern ha señalado que la comisión nace con el objetivo de servir como órgano de seguimiento del convenio y como espacio de diálogo entre las administraciones, la patronal y los representantes de los trabajadores para abordar las cuestiones relacionadas con su aplicación y canalizar las reivindicaciones de las partes implicadas, teniendo en cuenta tanto los intereses de los trabajadores como los de los usuarios del transporte regular de viajeros.