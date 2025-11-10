El Govern constituye el Observatorio del Empleo Público de Baleares

PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha constituido el Observatorio del Empleo Público de Baleares, un órgano de carácter consultivo que tiene como finalidad mejorar la calidad de los servicios públicos y las condiciones laborales de los funcionarios de la Comunidad Autónoma (CAIB).

En una nota de prensa, la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social ha informado que este lunes se ha constituido el Observatorio del Empleo Público de Baleares, un órgano mixto formado por la Administración de la CAIB y las organizaciones sindicales. Tiene como objetivo el estudio, el diagnóstico, el asesoramiento y la orientación en materia de empleo público y ordenación de los recursos humanos, con el fin de mejorar la calidad de los servicios públicos y las condiciones laborales del personal de la CAIB.

Con la creación de este Observatorio, el Govern da cumplimiento a uno de los compromisos recogidos en el pacto de legislatura firmado con los sindicatos el pasado mes de abril.

Además, esta jornada también se ha creado una comisión mixta y paritaria con representantes de la Administración y dos de cada sindicato firmante del pacto de legislatura. Los sindicatos comunicarán en los próximos días las personas que les representarán en dicha comisión, encargada de realizar el seguimiento y la evaluación de los acuerdos adoptados.

UN PACTO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

El pasado mes de abril, el Govern firmó un pacto de legislatura con los sindicatos para mejorar las condiciones laborales y retributivas de los empleados públicos de la CAIB y para reforzar la prestación de servicios públicos.

Uno de los principales compromisos alcanzados por el Govern fue la recuperación de los derechos económicos y de las cantidades que el anterior Govern mantenía congeladas desde el año 2020.

En cuanto a la recuperación de derechos económicos, el Govern ya ha actualizado las cuantías de los complementos que no se incrementaron en los presupuestos de los años 2020 y 2021. En el mes de septiembre se abonó el 65 por ciento de las cantidades disminuidas y los intereses correspondientes reconocidos a favor del personal de la CAIB, mientras que el 35 por ciento restante se abonará en 2026.