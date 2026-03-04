El Govern contacta con los ciudadanos afectados por el conflicto de Oriente Medio y abre un canal de comunicación

Archivo - Consellería de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local. - GOIB - Archivo

PALMA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha contactado con ciudadanos baleares afectados por el conflicto de Oriente Medio originado la semana pasada en Irán y ha abierto un canal de comunicación para tramitar incidencias.

Según un comunicado de la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, se ha habilitado el correo electrónico balearsexterior@dgri.caib.es, a través del cual las personas afectadas pueden trasladar su situación para que pueda canalizarse a través de las vías correspondientes.

Así, el Ejecutivo autonómico se ha puesto en contacto con los ciudadanos de las islas que actualmente se encuentran en la región y en zonas afectadas por el cierre del espacio aéreo.

Además, desde el Govern han pedido que este mensaje pueda hacerse extensivo a otras personas residentes en Baleares que se encuentren en la misma situación para poder ofrecerles apoyo y mantener el contacto con las instituciones competentes.

Asimismo, el Ejecutivo se ha puesto en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación para ofrecer su colaboración en relación con los ciudadanos baleares que puedan encontrarse en dificultades en estos momentos.