El Govern continúa con las tareas de mantenimiento y conservación de los torrentes - CAIB

PALMA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Govern, a través de la Dirección General de Recursos Hídricos, ha continuado durante el mes de mayo con las actuaciones de mantenimiento, conservación, adecuación y mejora de diversos tramos de torrentes de Baleares.

Estos trabajos, según ha informado la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua en un comunicado, tienen como finalidad garantizar el correcto funcionamiento de los cauces, mejorar su capacidad de desagüe y prevenir posibles incidencias durante episodios de lluvias intensas.

Las actuaciones han incluido trabajos de desbroce, retirada de vegetación invasora, limpieza de cauces, extracción de sedimentos y reconstrucción de elementos de piedra en seco.

En Mallorca, durante el mes de mayo se han ejecutado actuaciones de limpieza y conservación en diversos torrentes de los municipios de Montuïri, Consell, Campanet y Santanyí.

Las intervenciones han permitido mejorar el estado de los cauces y garantizar el correcto drenaje del agua en distintos puntos de la red hidrográfica.

En Menorca se han desarrollado trabajos de mantenimiento en diversos torrentes de los municipios de Maó, Es Mercadal, Es Migjorn Gran y Ferreries.

Las actuaciones han combinado la retirada de cañaveral y vegetación invasora, la limpieza de cauces, la extracción de rizomas y la reconstrucción de muros de piedra en seco para mejorar la capacidad hidráulica de los torrentes y reforzar su estabilidad.

En Eivissa han continuado las tareas de limpieza y adecuación de distintos tramos de torrentes en los municipios de Sant Josep de sa Talaia, Sant Antoni de Portmany y Santa Eulària des Riu.

Las actuaciones han combinado trabajos manuales y mecánicos para eliminar vegetación, restos acumulados y otros elementos que podían dificultar el paso del agua.