PALMA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern continúa con las tareas periódicas de limpieza y mantenimiento de los torrentes de las Baleares y, durante noviembre, ha llevado a cabo trabajos de desbroce, retirada de sedimentos, quema controlada de residuos y mejora de la capacidad hidráulica.

En una nota de prensa, la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua ha informado que, a través de la Dirección General de Recursos Hídricos, ha ejecutado durante noviembre nuevas actuaciones de mantenimiento, limpieza y adecuación de torrentes en las Baleares.

Estos trabajos periódicos tienen como objetivo mejorar el comportamiento hidráulico de los torrentes, reducir el riesgo de obstrucciones e inundaciones y garantizar una correcta evacuación de las aguas en episodios de lluvias intensas, ha recordado.

MALLORCA

En la isla de Mallorca, los trabajos se han llevado a cabo en diversos torrentes de los municipios de Calvià, Pollença, Sóller, Sant Joan y Artà.

En concreto, en el Torrent de Son Boronat (Calvià), se han realizado trabajos de desbroce de cañas y erradicación de vegetación, con medios mecánicos en el tramo inicial del cauce y medios manuales en la parte alta del torrente, en un tramo de 245 metros lineales; en el Torrent de Son Brull (Pollença) se han llevado a cabo trabajos manuales de desbroce y limpieza del cauce del torrente, en un tramo de 670 metros lineales; y en el Torrent de Fornalutx (Sóller), se ha efectuado la restauración de tramos de muros adyacentes al torrente mediante técnicas tradicionales de 'pedra en sec', con una longitud de actuación de 15 metros lineales.

Además, en el Torrent d'Hortella (Sant Joan) se han iniciado los trabajos de quema controlada de los residuos de desbroce, previamente acumulados en los márgenes y secados durante dos meses, en un tramo de 800 metros lineales; en las Acequias de Sant Joan (Sant Joan), se ha llevado a cabo una quema controlada de residuos vegetales extraídos de las acequias, en una longitud de 700 metros lineales; y en el Torrent d'Es Revolts (Artà), se han quemado residuos de desbroce con medios mecánicos, dejando el cauce del torrente completamente despejado, en un tramo de 600 metros lineales.

Y, también, en el Torrent de Millac (Artà), se han iniciado los trabajos de quema de residuos vegetales en los márgenes del torrente con medios mecánicos, en un tramo de 900 metros lineales.

MENORCA

En Menorca, las actuaciones se han concentrado en el Torrent de Son Gras, en el término municipal de Ferreries. Los trabajos se han desarrollado en dos sectores diferenciados.

Por un lado, en el sector norte del Torrent de Son Gras, al norte de la carretera Me-20, se ha concluido la retirada de sedimentos acumulados, limpiado y adecuado el cauce del torrente, redistribuido el material extraído en fincas agrícolas adyacentes y se ha finalizado el recubrimiento superior de los muros de encauzamiento de 'pedra seca', en un tramo aproximado de 150 metros lineales.

Por otro, en el sector sur del Torrent de Son Gras, al sur de la carretera Me-20, se ha limpiado y vaciado el cauce del torrente en un tramo situado aguas abajo del puente de la carretera, adecuado el perfil del cauce para mejorar la evacuación de las aguas y reforzado los pasos transversales mediante escollera, en un tramo de 25 metros lineales.

Estas actuaciones se han visto parcialmente condicionadas por un mes de noviembre especialmente lluvioso.

IBIZA

Finalmente, en la isla de Ibiza, durante el mes de noviembre se han ejecutado actuaciones de limpieza en el Torrent de Buscastell, en el municipio de Sant Antoni de Portmany.

Los trabajos han consistido en limpieza y desbroce del torrente, combinando trabajos manuales y mecánicos, en un tramo de 715 metros lineales, por un lado; extracción de rizomas en los márgenes del torrente en tramos con elevada densidad de cañas, en una longitud de 143 metros lineales, por otro; y, por último, limpieza exclusivamente manual en un tramo adicional de 78 metros lineales.