El Govern contrata el servicio para que las ambulancias puedan consultar la historia clínica

PALMA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado este jueves la contratación del servicio de suministro y servicios de historia clínica electrónica del SAMU 061 por un valor estimado de 1,9 millones de euros.

La historia clínica electrónica supone un salto cualitativo en la atención urgente, pues permite contar con información del paciente en el mismo lugar de la emergencia, integrarla en tiempo real en el sistema sanitario y mejorar la coordinación con los hospitales y los centros de atención primaria, según ha destacado en Formentera, donde se ha celebrado la reunión del Consell de Govern, la presidenta Marga Prohens.

La historia clínica electrónica supone un paso decisivo en la modernización de la atención sanitaria extrahospitalaria.

Este sistema pionero permitirá registrar en tiempo real toda la actividad clínica y administrativa de las unidades móviles del SAMU 061 garantizando su integración con los sistemas corporativos del Servicio de Salud y reforzando la seguridad del paciente.

Además, el proyecto prevé impartir formación específica al personal del SAMU 061, el mantenimiento evolutivo y correctivo de la aplicación y un plan de integración progresiva con los otros sistemas sanitarios dentro del plazo de 24 meses.

La historia clínica electrónica se alinea con la estrategia de transformación digital del Servicio de Salud y responde a las necesidades de un servicio que atiende a más de 300 incidentes diarios en Baleares.

El objetivo es mejorar la seguridad del paciente y la coordinación entre los profesionales, así como garantizar la continuidad asistencial y la eficiencia del sistema sanitario público.