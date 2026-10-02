El Govern contratará un servicio de vigilancia y seguridad en las oficinas del SOIB

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PALMA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado la contratación del servicio de vigilancia y seguridad en las dependencias adscritas al Servicio de Empleo de Baleares (SOIB).

Según ha detallado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en rueda de prensa después de Consell de Govern, el SOIB justifica en una memoria del pasado septiembre la necesidad de contratar este servicio en las oficinas de las Islas.

Dicha memoria argumenta la necesidad con el fin de que se garantice la protección de todos los bienes propiedad del SOIB y de los ciudadanos que acuden a las oficinas.

El Govern ha señalado que el SOIB no cuenta con medios personales propios para realizar el servicio de seguridad y vigilancia de las citadas oficinas, por lo que es necesario que una empresa cualificada, dotada de una estructura apropiada, se haga cargo.

El informe de precio del contrato de servicios de vigilancia y seguridad indica que, para garantizar la correcta prestación del servicio, se considera necesaria la división del contrato en tres lotes: uno para Mallorca, otro para Menorca y un tercero para Eivissa y Formentera.

Además, se calcula que el presupuesto base de licitación será de 2,7 millones de euros, con un plazo de ejecución de dos años, desde el 1 de enero de 2027 o desde la fecha de formalización del contrato, si esta es posterior.

Los gastos de vigilancia y seguridad de las oficinas del SOIB compartidos con el Servicio Público de Empleo Estatal podrán ir con cargo a los fondos que se distribuyan anualmente, en el marco de la Conferencia de Empleo y Asuntos Laborales.