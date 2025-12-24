El Govern controla que los comercios no vendan productos de decoración navideña y disfraces inseguros o peligrosos

Archivo - Niña adornando el árbol de Navidad. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

PALMA, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear, a través de la Dirección General de Consumo, verifica que los comercios del archipiélago no vendan productos de decoración navideños y disfraces inseguros, peligrosos o mal etiquetados.

La campaña del Ejecutivo, según han explicado fuentes del departamento, consiste en asegurarse de que los productos están correctamente etiquetados, con los datos exigibles por la norma aplicable, el idioma oficial y que lleven marcaje de seguridad en los casos exigidos.

Por una parte se comprueba en los distintos establecimientos que los productos navideños estén correctamente etiquetados y, por otra parte, que no se venden productos que se ha comprobado fehacientemente que resultan peligrosos, puesto que están así declarados en la red de alertas nacional.

El año pasado, la campaña se centró en productos navideños alertados y no alertados como disfraces de Papá Noel y artículos decorativos que carecían de etiquetado básico.

De este modo, se llevaron a cabo un total de 111 inspecciones en establecimientos y se retiraron 506 productos, principalmente artículos de decoración y disfraces de Santa Claus.