El Govern convoca a 1.249 personas para 95 plazas de funcionario

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PALMA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha celebrado este sábado los primeros ejercicios de los procesos selectivos para acceder a diversos cuerpos facultativos de la Administración especial de la comunidad autónoma, a los cuales han sido convocadas 1.249 personas que optan a 95 plazas correspondientes a las ofertas públicas de empleo de los años 2022, 2023 y 2024.

Las pruebas, organizadas por la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP), se han desarrollado de manera simultánea en Mallorca, Menorca y Eivissa, según ha informado la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social en un comunicado.

Los exámenes se han llevado a cabo en el campus de la Universitat de les Illes Balears (UIB) en Mallorca, en el IES Joan Ramis i Ramis en Menorca y en el IES Sa Blanca Dona en Eivissa, y finalmente se ha presentado el 61% de los convocados.

PROYECTO PILOTO MÁS ÁGIL

Las convocatorias de la escala de arquitectura y de las especialidades de informática y telecomunicaciones forman parte del proyecto piloto de la EBAP para reformar el modelo de selección de personal público.

La administración ha detectado que los procesos selectivos tradicionales tienen una duración "excesiva" y que en algunos casos quedan plazas desiertas, lo que dificulta cubrir necesidades de personal.

Por este motivo se ha revisado el sistema de oposiciones con el objetivo de hacerlo "más ágil y eficiente", reduciendo el peso de los ejercicios puramente memorísticos e incorporando la evaluación de competencias profesionales.

El nuevo modelo pretende valorar de manera más equilibrada conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes, con el objetivo de identificar mejor el talento necesario para desarrollar con eficacia las funciones de los puestos de trabajo.

El examen celebrado este sábado para la escala de arquitectura y las especialidades de informática y telecomunicaciones incorpora cambios respecto a convocatorias anteriores.

La prueba consta de dos partes, un cuestionario tipo test y un caso práctico también de respuesta alternativa tipo test. Esto ha permitido eliminar el examen de desarrollo y transformar el caso práctico en una prueba tipo test, lo que contribuirá a agilizar la corrección y reducir los plazos de los procesos selectivos.

Asimismo, en las convocatorias de cuerpos facultativos que forman parte de este proyecto piloto se han eliminado del programa los temas relativos a materias comunes de carácter jurídico y administrativo, que serán sustituidos por un curso selectivo al que accederán las personas que superen el conjunto de ejercicios obligatorios y que, por orden de prelación, ocupen un número de puestos equivalente al de las plazas convocadas, incrementado, en su caso, en un 20%.

El segundo ejercicio, que se realizará en los próximos meses, evaluará diversas competencias profesionales, como la capacidad analítica y resolución de problemas, la organización del trabajo y una prueba de ofimática.

Este modelo, negociado con las organizaciones sindicales, establece que las pruebas de competencias tendrán carácter decisivo pero no eliminatorio.

La reforma de los procesos se implantará de manera progresiva, comenzando con este proyecto piloto en el cuerpo superior (A1) y en algunos cuerpos facultativos de los subgrupos A1 y A2, como informática, telecomunicaciones y arquitectura.