El Govern convoca ayudas para atender las solicitudes excluidas del programa Moves III

PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado una convocatoria extraordinaria de ayudas para atender a las personas y entidades que solicitaron el programa Moves III entre el 1 y el 22 de enero de este año y que quedaron excluidas de las subvenciones estatales debido a la derogación del real decreto que preveía dichas ayudas.

Desde la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía han subrayado en nota de prensa que las ayudas convocadas se financiarán íntegramente con fondos autonómicos.

El objetivo es responder a la situación de "indefensión y perjuicio" que han sufrido numerosas personas y empresas que, confiando en la prórroga estatal del plan Moves III hasta junio, adquirieron sus vehículos eléctricos o realizaron inversiones en puntos de recarga dentro de un periodo que posteriormente quedó sin cobertura legal.

Así, han explicado que "ante la falta de solución" del Gobierno central, el Ejecutivo balear asumirá con recursos propios el coste de las ayudas. De este modo se garantiza a los afectados no queden desprotegidos por un error ajeno a su actuación.

Para el conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, el Govern "no puede permanecer impasible ante una situación de injusticia generada" fuera de las competencias autonómicas.

"Hemos actuado con responsabilidad y sensibilidad, destinando fondos autonómicos para que nadie pierda una ayuda legítimamente esperada", ha reivindicado.

La convocatoria, publicada este martes en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB), dispone de un presupuesto total de 340.000 euros (250.000 en 2025 y 90.000 en 2026) y se enmarca en el Plan estratégico de subvenciones 2024-2025 de la Comunidad Autónoma.

Podrán beneficiarse de la convocatoria las personas físicas, autónomos, empresas, entidades locales y comunidades de propietarios que hubieran solicitado el programa Moves III en las fechas afectadas y que cumplan los requisitos de la citada convocatoria.

Las ayudas cubrirán tanto la adquisición de vehículos eléctricos enchufables o de pila de combustible, como la instalación de infraestructuras de recarga.