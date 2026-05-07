El Govern convoca la clasificación de los programas de seguimiento y tecnificación deportiva. - CAIB

PALMA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha convocado la clasificación de los programas de seguimiento y tecnificación deportiva autonómica para el año 2026.

La resolución, firmada por el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, busca dotar al sistema deportivo balear de un marco jurídico y técnico que garantice una gestión homogénea, eficiente y orientada a la calidad en la preparación de los deportistas con proyección hacia el alto rendimiento.

"La planificación y coordinación de estos programas son instrumentos esenciales para asegurar que el talento de nuestras islas reciba el apoyo necesario en cada etapa de su desarrollo", ha destacado Bauzá.

Así, la resolución establece un procedimiento anual de clasificación basado en criterios objetivos que permitirán valorar la idoneidad de cada programa y determinar su prioridad en el acceso a recursos públicos.

ESTRUCTURA DE LOS PROGRAMAS Y NIVELES DE RENDIMIENTO

La nueva normativa diferencia dos etapas en la formación de los deportistas, la de seguimiento, destinada a la detección inicial y control del talento en jóvenes de entre 12 y 17 años, y la de tecnificación, orientadas al perfeccionamiento técnico competitivo.

Asimismo, se establece un sistema de clasificación de los deportistas en tres niveles (T1, T2 y T3) en función de sus resultados en el ámbito nacional e internacional, lo que determinará su grado de acceso a los servicios del Centro de Tecnificación Deportiva de Baleares.

Para acceder a la clasificación y a las posteriores subvenciones, las federaciones deportivas deberán cumplir requisitos estrictos como el de excelencia técnica, ya que, los programas deben estar dirigidos por técnicos con titulación superior o equivalente.

También el criterio de protección y ética, que fija que es obligatorio contar con un código ético, un sistema disciplinario operativo y protocolos adaptados a la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (Lopivi).

Igualmente, se fija el criterio de planificación estratégica, según el cual las entidades deben presentar un proyecto que incluya indicadores clave de rendimiento (KPI) para su evaluación continua.

ACCESO PRIORITARIO A RECURSOS Y ESCOLARIZACIÓN

El nuevo sistema de clasificación no solo definirá la financiación y el número de plazas de cada programa, sino también la prioridad de sus deportistas para acceder a servicios médicos, fisioterapia, laboratorios de valoración funcional y, de manera destacada, a las plazas de escolarización en el IES Cteib.

Las federaciones interesadas disponen de un plazo de diez días hábiles a partir del día siguiente de la publicación de la resolución en el BOIB para presentar sus solicitudes.