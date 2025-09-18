Govern y Cort entregan los premios a la fidelidad del transporte público

PALMA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear y el Ayuntamiento de Palma han hecho entrega este jueves, en el marco de la Semana Europea de la Movilidad, de los Premios a la Fidelidad al Transporte Público, que han celebrado este año su undécima edición, con los que se reconoce a los usuarios más comprometidos en el uso del transporte público.

Organizados conjuntamente por Cort y la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, esta edición ha tenido como novedad varios reconocimientos especiales a personas cuya labor ha contribuido de manera destacada a mejorar la movilidad en la ciudad.

Durante la ceremonia, se ha reconocido a una quincena de personas, con edades comprendidas entre los 14 y 79 años, que destacan por su fidelidad y buen uso de los servicios de transporte público, incluyendo la EMT Palma, los autobuses interurbanos, metro y tren en Mallorca, y las bicicletas de BiciPalma. Los premios entregados varían según categoría y edad, e incluyen relojes deportivos, libros electrónicos y bicicletas plegables.

En concreto, la EMT Palma ha otorgado premios a quienes más viajes realizaron durante el año en las categorías de residentes, menores de 17 años, estudiantes y pensionistas. En la categoría de intermodalidad, se ha distinguido a la persona que más viajes combinando las redes de transporte urbano e interurbano (EMT Palma y TIB) ha realizado.

Por su parte, el Consorcio de Transportes de Mallorca (CTM) ha otorgado premios a usuarios en las categorías infantil, joven, general y pensionista. Además, BiciPalma ha reconocido a los usuarios más fieles, tanto a quienes han recorrido más kilómetros en bicicleta mecánica como a los que tienen mayor número de trayectos.

Una de las novedades de esta edición ha sido la incorporación de reconocimientos a personas cuya dedicación ha aportado un valor añadido a la movilidad en Palma. Así, la EMT ha destacado la labor altruista de un empleado jubilado que actualmente apoya voluntariamente a los nuevos conductores en su adaptación a las rutas.

BiciPalma ha premiado la profesionalidad y compromiso de Ángel Simó Pascual, que ha contribuido de forma decisiva desde el Centro de Control a mantener la calidad del sistema de bicicletas públicas; mientras que Movilidad ha reconocido a dos agentes de Policía Local por su trabajo constante en la gestión diaria de la movilidad en la ciudad.

EMT y BiciPalma han entregado sus reconocimientos a tres 'spotters', aficionados apasionados por la movilidad y la fotografía, quienes contribuyen a difundir y visibilizar el transporte público en las redes sociales. En concreto, Gabriel Ibáñez y Daniel Sánchez, conocidos como 'Bus spotters amigos de EMT Palma', junto con Marta Pérez, 'spotter' especializada en bicicletas, han recibido vales para material fotográfico como muestra de agradecimiento por su labor.

El acto ha contado con la presencia del teniente de alcalde de Movilidad, Toni Deudero; el director general del área, Antonio Román; y los gerentes de la EMT, Juanjo Elías, y de la SMAP, Lydya Pérez, en representación de Cort. Asimismo, han asistido la directora general de Movilidad del Govern, Lorena del Valle, y Lluïsa Serra, gerente del CTM.