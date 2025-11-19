El Govern crea el Observatorio de la Infancia y la Adolescencia de Baleares para coordinar políticas

Reunión de constitución del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia de Baleares - CAIB

PALMA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha constituido el Observatorio de la Infancia y la Adolescencia de Baleares (Oiaib), el órgano colegiado encargado de promover, analizar y coordinar las políticas públicas dirigidas a la infancia y la adolescencia.

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha presidido la reunión de constitución, en la que se han presentado los objetivos y funciones del observatorio.

Según ha informado la Conselleria, también se ha constituido la comisión técnica y se ha aprobado la creación de grupos de trabajo de impulsarán las primeras líneas de actuación.

"El Observatorio nace con la voluntad de ser un espacio estable de cooperación entre administraciones, que permita diseñar políticas de infancia basadas en el conocimiento, la prevención y la igualdad de oportunidades", ha destacado la consellera.

El órgano está integrado por representantes de las principales instituciones públicas y organismos que trabajan en el ámbito de la infancia. Así, forman parte del mismo representantes del Govern, de los consells insulares, del Ayuntamiento de Palma, de la Delegación del Gobierno y de diversas direcciones generales relacionadas con la educación, salud, deporte, empleo, igualdad y emergencias.

También participan el Instituto Balear de la Mujer (IBDona), el Servicio de Empleo de Baleares (SOIB), la Oficina Balear de la Infancia y la Adolescencia (OBIA) y la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib).

Los miembros han sido nombrados por resolución de la Conselleria a propuesta de las instituciones y organismos representados.

Igualmente, se han creado tres grupos de trabajo específicos que articularán la actividad técnica del observatorio: el grupo de coordinación y supervisión del desarrollo de los planes estratégicos de infancia y adolescencia, que también evaluará su seguimiento; el grupo de sistematización y armonización de criterios estadísticos, destinado a avanzar hacia un registro unificado de datos vinculados al bienestar infantil; y el grupo para la implantación de la Estrategia Barnahus en Baleares, orientado a reforzar la protección integral de los menores víctimas de violencia sexual.

El observatorio comenzará a trabajar en la definición de su plan de actuación anual y en la puesta en marcha de los grupos de trabajo especializados, que abordarán aspectos como la prevención de situaciones de vulnerabilidad, la participación infantil o la mejora de la coordinación institucional.