El Govern creará grupos de trabajo para desarrollar propuestas de conservación de los tiburones y rayas de Baleares

El Govern impulsa un protocolo para facilitar la liberación de tiburones y rayas capturados por la pesca de arrastre. - CAIB

PALMA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern creará grupos de trabajo específicos para desarrollar distintas propuestas de conservación de los tiburones y rayas de Baleares, entre ellas un protocolo técnico para facilitar la liberación de tiburones y rayas capturados accidentalmente por la flota de arrastre y una iniciativa para que la flota mallorquina libere todas las rayas de más de un kilogramo.

Según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en un comunicado, ambas propuestas fueron presentadas durante la primera reunión del Grupo de Personas Expertas del Plan de Acción para la Conservación de Tiburones y Rayas desde su aprobación el pasado mes de febrero y contarán con grupos de trabajo específicos para acelerar su desarrollo.

Durante la sesión también se han presentado los resultados de las primeras actuaciones previstas en el plan de acción y se han impulsado nuevas líneas de trabajo conjunto para mejorar la conservación de estas especies.

Entre los principales avances expuestos destaca la presentación de los resultados provisionales de un estudio sobre la supervivencia de las musolas capturadas accidentalmente por la flota pesquera y de los trabajos desarrollados en el marco del proyecto Genfishbank.

Por su parte, el Centro Oceanográfico de Baleares (CSIC-IEO) ha presentado una actualización sobre el estado de explotación de las poblaciones de rayas comerciales, mientras que el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (CSIC-UIB) ha dado a conocer los avances en el seguimiento electrónico de elasmobranquios litorales, cuyos resultados, según los investigadores, ponen de manifiesto el papel fundamental de la red de reservas marinas para la conservación de estas especies.

En el apartado dedicado al sector pesquero, la Federación Balear de Cofradías presentó la propuesta técnica para elaborar un protocolo que facilite la liberación de grandes elasmobranquios capturados accidentalmente por la flota de arrastre, mientras que la Organización de Productores Mallorcamar planteó la iniciativa para que la flota mallorquina libere todas las rayas de más de un kilogramo.

La directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, ha destacado que la conservación de los tiburones y las rayas de Baleares constituye "una pieza clave" para garantizar la salud de los ecosistemas marinos.

Por su parte, el director general de Pesca, Antoni M. Grau, ha remarcado la importancia de que el sector pesquero participe activamente para que las medidas que se desarrollen sean "útiles, viables y eficaces". "Este Plan solo puede desarrollarse con la corresponsabilidad y la colaboración de todos los actores implicados", ha concluido.