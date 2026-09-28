El Govern creará el Instituto de Medicina Personalizada centrado para la prevención y la predicción

Ses Cases Velles de Son Espases, edificio que acogerá el futuro Instituto de Medicina Personalizada. - CONSELLERIA DE SALUD

PALMA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Son Espases albergará el primer Instituto de Medicina Personalizada, que estará centrado en la prevención, la predicción y la personalización.

Así lo ha anunciado la consellera de Salud, Manuela García, durante una visita a la Unidad de Diagnóstico Molecular y Genética Clínica, acompañada del director general del Servicio de Salud, Javier Ureña, el Director médico de Son Espases, Vicente Torres, el subdirector médico de servicios centrales, Daniel Morell, el subdirector de enfermería de servicios centrales, Miguel Vargas, y la jefa de Unidad de Diagnóstico Molecular y Genética Clínica, Iciar Martínez

En una nota de prensa, la Conselleria de Salud ha explicado que el Instituto de Medicina Personalizada de Baleares, que estará ubicado en el espacio de Ses Cases Velles, supone "un cambio de paradigma en la medicina genómica individualizada".

El Hospital Universitario Son Espases, como centro de referencia en Baleares, realiza 18.000 informes genómicos, 37.000 pruebas genómicas, 6.000 pruebas oncogenómicas y 2.500 secuenciaciones del exoma completo.

Las nuevas instalaciones tendrán una superficie de 800 metros cuadrados distribuidos en dos plantas. El laboratorio de biología molecular y las consultas médicas y de asesoramiento genético se situarán en el piso inferior, para facilitar el acceso de sus familiares y pacientes de enfermedades minoritarias y oncológicas. En el primer piso se instalarán los despachos de trabajo de los genetistas clínicos y moleculares.

Entre otras, las nuevas instalaciones acogerán el nuevo secuenciador genómico de última generación instalado en la Unidad de Genética y Genómica de Baleares (Genib). Con este equipo se puede analizar el genoma completo gracias a técnicas de precisión, lo que supone "un avance decisivo en el diagnóstico de enfermedades raras y en la monitorización de tratamientos oncológicos".

"Con esta tecnología, Son Espases se sitúa entre los centros más avanzados de Europa capaces de identificar variantes genéticas en cualquier punto de los tres mil millones de bases del genoma, un tipo de análisis que hasta ahora no era posible en el ámbito asistencial. El instituto permitirá a Baleares estar a la vanguardia de la genómica y posicionarse en un primer nivel", han destacado desde la Conselleria.

Este secuenciador representa un salto tecnológico en el diagnóstico y la medicina personalizada, porque puede diagnosticar enfermedades raras mediante la lectura del genoma completo e identificar genes y variantes que antes no se podían detectar. Además, puede realizar biopsias líquidas, una técnica que detecta fragmentos de ADN tumoral en la sangre para evaluar la eficacia de los tratamientos oncológicos y ajustar la terapia en tiempo real.

En los últimos años, el centro ha impulsado la incorporación de tecnologías de secuenciación avanzada que han convertido a Baleares en un referente en lo que se refiere al diagnóstico genético y molecular.

La incorporación de este secuenciador consolida la voluntad del hospital de avanzar hacia una sanidad "más puntera, precisa y orientada al paciente", capaz de responder a los retos clínicos presentes y futuros mediante herramientas tecnológicas "de primer nivel".