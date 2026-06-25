El Govern cree que la denuncia por los campos de boyas no prosperará tras el visto bueno del tribunal de contratación

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente (c), junto a dos de los cargos contra los que va dirigida la denuncia, el gerente de PortsIB, Francisco José Villalonga (i), y el director general de Puertos, Antoni Mercant (d) - CAIB

PALMA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha considerado que la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra varios cargos de PortsIB por supuestamente implantar nuevos campos de boyas ecológicas mientras la licitación permanece suspendida no tendrá recorrido después de haber recibido el visto bueno del tribunal de contratación.

De este modo se ha expresado el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, al ser preguntado por la denuncia presentada por la asociación de navegantes ADN Mediterráneo en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern de este jueves, que de forma excepcional se ha celebrado en Eivissa.

"Todo el mundo es libre de emplear los métodos que considere, pero no tendrá recorrido porque el propio tribunal de contratación ya ha desestimado la reclamación de esta asociación y ha considerado que puede seguir adelanta la tramitación del Govern", ha dicho Lafuente.

El conseller ha señalado que lo que PortsIB está tramitando es "una cosa muy simple" que había que hacer con celeridad, antes de que los campos de boyas entraran en funcionamiento este verano.

"Ellos sabrán por qué han puesto trabas a que los campos de boyas, llegado el verano, pudieran ponerse en marcha. Consideramos que la protección de la posidonia y la seguridad de los navegantes es fundamental. No les han dado la razón por la vía administrativa y pueden hacer uso de las acciones que consideren, pero creo que hemos obrado como toca en la defensa del interés general y de los navegantes", ha zanjado.

La denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, presentada hace dos semanas, se dirigía contra el gerente de PortsIB, Francisco José Villalonga, el director general de Puertos, Antoni Mercant, y dos técnicos.

Hacía referencia a la licitación de varios campos de boyas mientras estas estaban paralizadas por un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que Lafuente ha anunciado que ha sido desestimado.

En concreto, ponía el foco en la formalización de un contrato menor para el montaje de los campos de fondeo de la bahía de Fornells e Illa d'en Colom y la prórroga extraordinaria de más de 314.000 euros para mantener la explotación de ocho campos de boyas.