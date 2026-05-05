El Govern critica que funcionarios no estén dados de alta y el PSIB cree que eso les sitúa a favor de la regularización

Archivo - La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, durante una sesión plenaria en el Parlament balear, a 4 de noviembre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, ha afeado al PSIB que haya cerca de medio centenar de funcionarios de la administración de Justicia en Baleares que, según ha denunciado públicamente el CSIF, hayan trabajado sin estar dados de alta en la Seguridad Social.

"Estos días, por desgracia, mi Govern reivindica el lema 'sin alta en la Seguridad Social no hay cotización'", ha respondido este martes en el pleno del Parlament al ser preguntada por el diputado socialista Llorenç Pou.

"Entiendo, por su lenguaje, que está a favor de la regularización. Bienvenida, señora Cabrer", le ha replicado el diputado.

El socialista ha centrado el resto de su intervención en alertar sobre el "problema de primera magnitud" que vivirán los trabajadores cuyo contrato de alquiler finalizará una vez ha decaído la prórroga.

No obstante, Cabrer ha vuelto a poner sobre la mesa la denuncia del CSIF y ha acusado al PSIB de ser conocedores de esta situación y de tolerarla.

"Yo esperaba que en un día tan señalado como el 1 de mayo dijesen algo sobre este escándalo máximo. Una cincuentena de trabajadores que la Delegación del Gobierno tiene trabajando sin estar dados de alta en la Seguridad Social, sin ordenadores, sin lugares en los que trabajar", ha expuesto.

Cabrer también ha asegurado que estos funcionarios han pedido una evaluación psicosocial "porque dicen estar al límite del estrés y de la baja laboral" después de "dos meses trabajando en negro y sin cobrar".

"Una trabajadora, madre, sola, que recibía una ayuda, ha visto como se la han suspendido porque no estaba dada de alta y ha tenido que pedir dinero porque no podía pagar el piso ni alimentar a su hijo", ha puesto como ejemplo la consellera.

"Todo esto lo saben y lo toleran, ¿y qué hacen? Se van a la calle y reivindican los derechos de los trabajadores. Pero no tienen legitimación moral para reivindicarlos", ha sentenciado.