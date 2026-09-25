El Govern da a conocer la Unidad Aceleradora, destinada a facilitar el desarrollo de proyectos estratégicos - CAIB

PALMA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Proyectos Estratégicos, Fondos Europeos y Simplificación Administrativa ha organizado una sesión de trabajo para dar a conocer el funcionamiento de la Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos (UAPE) y explicar cómo pueden tramitarse los proyectos susceptibles de ser declarados Proyectos Estratégicos de Interés Estratégico (PEIE).

Así lo ha explicado este viernes en un comunicado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación, que ha detallado que la jornada, que ha reunido a profesionales del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Baleares (Coeib) y del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Mallorca (Coaat), se enmarca en los convenios de colaboración que el Govern mantiene con ambas entidades para facilitar el desarrollo de proyectos estratégicos en las Islas.

Durante la sesión se ha explicado, de manera práctica, qué proyectos pueden acogerse al procedimiento de declaración de proyecto estratégico y qué requisitos deben cumplir.

Uno de los principales objetivos de la Unidad Aceleradora es acompañar a los promotores de proyectos desde las primeras fases, así como facilitar la coordinación entre las diferentes administraciones y organismos que intervienen en su tramitación.

De este modo, la Unidad Aceleradora actúa como un punto de apoyo para los promotores y los profesionales que participan en los proyectos, con el objetivo de facilitar su relación con la administración y resolver las dudas que puedan surgir durante la tramitación.

El encuentro también ha permitido establecer un canal de comunicación directo con los profesionales de ambos colegios, que intervienen habitualmente en la preparación y tramitación de proyectos. Durante la sesión se han abordado cuestiones prácticas sobre las características que deben reunir los proyectos para poder ser declarados Proyectos Estratégicos de Interés Estratégicos, así como sobre los supuestos que quedan fuera de este procedimiento.