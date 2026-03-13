El Govern defiende el acceso universal a la sanidad pero analizará en detalle las implicaciones del real decreto

Archivo - La consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antònia Estarellas, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern - CAIB - Archivo

PALMA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha defendido el acceso universal a la sanidad, aunque analizará en detalle el Real Decreto (RD) que garantiza el acceso a atención sanitaria pública a personas extranjeras que viven en España sin residencia legal para conocer las implicaciones que puede tener en Baleares.

Así lo ha apuntado este viernes la vicepresidenta segunda del Govern, Antònia Maria Estarellas, actuando como portavoz en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, tras ser preguntada por este real decreto, aprobado el pasado martes en el Consejo de Ministros.

"La sanidad tiene que ser universal, no solo por principios éticos y humanos, sino también por una cuestión de responsabilidad en salud pública", ha subrayado Estarellas, agregando que no se puede dejar fuera del sistema a una parte de la población.

Sobre la norma aprobada por parte del Gobierno, la vicepresidenta ha recalcado que "una cosa es la universalidad y otra cómo se articulan jurídicamente los mecanismos de acceso al sistema".

Por ello, el Govern estudiará los detalles y las posibles implicaciones que pueda tener el decreto. "Se tiene que analizar con cuidado el decreto para ver qué medidas podrían ser corregidas", ha agregado.