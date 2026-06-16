El Govern defiende que no está legitimado para firmar un convenio autonómico del 0-3 y espera que se llegue a acuerdo

Concentración de las trabajadoras de las 'escoletes' frente al Parlament - EUROPA PRESS

PALMA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha defendido que el Govern no es parte legitimada para firmar el convenio autonómico del sector 0-3 y ha subrayado que "continuarán impulsando" la negociación entre patronales y sindicatos para que lleguen a un acuerdo.

Lo ha dicho en el pleno del Parlament, preguntado por la diputada del PSIB Amanda Fernández, quien ha reclamado al conseller que diga si considera necesaria la firma de un convenio autonómico.

Vera, por su parte, no ha respondido a esta cuestión, señalando que la Conselleria está dispuesta a asumir un posible incremento salarial si así se acuerda.

"Todos los problemas actuales son fruto de la gestión socialista", ha recriminado Vera, el mismo día que las trabajadoras de las 'escoletes' hacen huelga y se han manifestado frente al Parlament.