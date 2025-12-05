El Govern defiende el nombramiento de un condenado por corrupción como jefe de departamento en Servicios Sociales

Archivo - El conseller de Economía, Hacienda e Innovación del Govern balear, Antoni Costa. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo
PALMA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha defendido este viernes el nombramiento como jefe de departamento en Servicios Sociales de un alto cargo del Ejecutivo de Jaume Matas que fue condenado por corrupción asegurando que existe ningún impedimento ni irregularidad.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern, Costa ha insistido en que no hay impedimento al nombramiento, publicado por 'Diario de Mallorca', señalando que el trabajador ha ganado una plaza de funcionario de la Comunidad Autonóma que, anteriormente, había quedado desierta dos veces.
"No hay incompatibilidad ni inhabilitación. Es un funcionario como cualquier otro", ha concluido.