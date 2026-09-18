El Govern defiende la simplificación administrativa como herramienta para mejorar la competitividad del comercio

La directora general de Empresa, Autónomos y Comercio, Maria Antònia Sansó, en la Mesa de Direcciones Generales de Comercio de las comunidades autónomas - CAIB

PALMA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha defendido la simplificación administrativa como una herramienta para mejorar la competitividad del comercio, según ha asegurado la directora general de Empresa, Autónomos y Comercio, Maria Antònia Sansó, durante la Mesa de Direcciones Generales de Comercio de las comunidades autónomas celebrada en Barcelona.

En un comunicado, la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía ha explicado que este encuentro ha permitido compartir experiencias y avanzar en medidas para facilitar la actividad empresarial y comercial.

Sansó también ha puesto en valor la apuesta del Govern por avanzar hacia una administración más "ágil, eficiente y facilitadora" de la actividad económica y ha remarcado la necesidad de continuar reduciendo los trámites y las cargas burocráticas que afectan a las empresas y los comercios, especialmente a las pequeñas empresas y los autónomos.

Esta línea forma parte de la estrategia de simplificación administrativa que impulsa el Ejecutivo y que se ha reforzado con la Ley 4/2026, de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos y otras medidas de simplificación y racionalización administrativas. Entre las actuaciones en desarrollo se encuentra la ampliación del uso de las declaraciones responsables y las comunicaciones previas, agilizando así la puesta en marcha y el desarrollo de la actividad económica.

En este sentido, el Govern trabaja en nuevas fórmulas de colaboración con las cámaras de comercio, los colegios profesionales y las organizaciones empresariales para facilitar la relación entre empresas y administración, reducir burocracia y agilizar la tramitación de los expedientes.

HERRAMIENTAS PARA MODERNIZAR Y HACER CRECER EL COMERCIO

La participación de Baleares en la Mesa de Direcciones Generales de Comercio permite compartir experiencias y poner en común medidas orientadas a afrontar los retos del sector comercial, en un contexto de transformación digital, cambio de los hábitos de consumo y necesidad de incrementar la competitividad de las empresas.

En este marco, el Govern impulsa diferentes líneas de actuación dirigidas a la modernización del comercio y a la mejora de la competitividad de las pequeñas empresas comerciales, con medidas de apoyo a la digitalización, la modernización de los establecimientos y la incorporación de nuevas herramientas que permitan a los negocios adaptarse a las nuevas necesidades del mercado.

La directora general ha considerado que facilitar la actividad de las empresas es una manera de mejorar su competitividad y ha reivindicado la necesidad de continuar trabajando desde las administraciones para que "las empresas puedan dedicar más tiempo a su actividad y menos tiempo a la burocracia".