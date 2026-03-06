El Govern delimita más de 2.800 metros en senderos de Cala d'Hort, dentro de la Red Natura 2000

Archivo - Camino en Cala d'Hort, Eivissa - CAIB - Archivo

EIVISSA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, a través de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, ha señalizado y delimitado un total de 2.800 metros de senderos en el entorno de la Torre des Savinar y el Racó de sa Pedrera, en la zona de cala d'Hort, dentro de la Red Natura 2000.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, la actuación tiene como objetivo principal regular el tránsito de senderistas en este lugar de gran valor ambiental y paisajístico, garantizando al mismo tiempo las medidas de seguridad adecuadas y contribuyendo a la conservación de los hábitats naturales.

Concretamente, la Dirección General ha instalado 900 metros de cerramiento con poste y cuerda, tres carteles informativos, tres banderolas y más de 40 hitos direccionales para guiar a los visitantes y evitar las incidencias derivadas de senderistas desorientados. La actuación también permite minimizar el impacto del uso público sobre los valores naturales del espacio ES5310032 Cap Llentrisca - Sa Talaia, situado en el término municipal de Sant Josep de sa Talaia.

La directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, ha destacado que esta actuación permite ordenar el uso público en uno de los lugares más visitados de la costa oeste de Eivissa, al tiempo que se protegen los hábitats naturales y se mejora la seguridad de las personas que acceden.

Torres también ha remarcado que desde el Govern trabajan para compatibilizar la conservación de los espacios naturales "con el disfrute responsable de la ciudadanía, especialmente en zonas tan emblemáticas como el entorno de Cala d'Hort".

Los materiales utilizados en esta intervención son hitos y postes de madera maciza, muebles para la cartelería de madera, paneles fenólicos laminados de alta presión, tornillería de acero inoxidable y cuerda de sisal o pita degradable con alma de acero. Esta selección responde a las directrices del Plan de Gestión de la ZEC ES5310032 Cap Llentrisca - Sa Talaia, que prioriza el uso de elementos integrados paisajísticamente en espacios protegidos.

Los senderos señalizados conducen hacia la Torre des Savinar, declarada Bien de Interés Cultural, y hacia el Racó de sa Pedrera. Además, también se ha señalizado el camino hacia s'Era des Materet. En los últimos años, el incremento de visitas a la zona y la consiguiente apertura de nuevos senderos y caminos estaba generando fenómenos erosivos graves sobre los hábitats de interés comunitario.

La medida se contempla en el Plan de gestión de la Red Natura 2000 costa oeste de Ibiza, aprobado mediante el Decreto 49/2022, que establece diferentes actuaciones para garantizar la conservación de los espacios naturales protegidos de la Isla.

Con todo, el Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia también ha implementado todo un conjunto de medidas para controlar la saturación en Cala d'Hort y es Vedrà, incluida la instalación de barreras de protección en la carretera para evitar el estacionamiento incontrolado. Además, ha llevado a cabo el cierre del Torrent de ses Alfàbies para protección ambiental y trabaja en un proyecto de recuperación de flora y fauna en el torrente.