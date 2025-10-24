El Govern descarta adelantar elecciones independientemente de lo que pase en Extremadura: "No tiene nada que ver"

PALMA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear ha descartado la posibilidad de adelantar las elecciones autonómicas previstas para 2027 independientemente de lo que suceda en Extremadura, donde el gobierno 'popular' baraja esta opción si se mantiene el "bloqueo" a sus presupuestos para 2026.

"Las condiciones en Baleares nada tienen que ver con la situación en Extremadura, Aragón o Castilla y León", ha sostenido el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, al ser preguntado sobre esta posibilidad en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern de este viernes.

El también conseller de Economía, Hacienda e Innovación ha recordado que, mientras las últimas cuentas autonómicas de Extremadura datan de diciembre de 2023, las de Baleares son del pasado mes de julio.

"Con eso queda respondido. La realidad en Extremadura o en Aragón nada tiene que ver con la realidad de Baleares. Tenemos unos presupuestos absolutamente vigentes y estamos negociando unos nuevos para 2026", ha insistido.

En cualquier caso, ha concedido que, como ha sucedido "toda la vida", sería una cuestión que quedaría en manos de la líder del Govern, Marga Prohens. "Siempre se dice que las elecciones se convocan, no se anuncian", ha sentenciado.