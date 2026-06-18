El Govern destaca el compromiso de Menorca con la excelencia turística. - CAIB

MENORCA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director general de Turismo del Govern, Miguel Rosselló, ha presidido este jueves en la sala de plenos del Consell Insular de Menorca el acto de entrega de los distintivos de calidad del Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos (Sicted) a un total de 23 empresas, profesionales y entidades del sector público menorquín.

Durante el encuentro, que ha contado con la presencia del presidente del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca, así como de alcaldes y representantes del sector empresarial, Rosselló ha felicitado a los galardonados y ha destacado que estos diplomas simbolizan "una apuesta firme por proteger un destino tan singular, preciado y frágil como Menorca, Reserva de la Biosfera, a través de una calidad irrenunciable en los servicios".

Del mismo modo, el director general ha alabado la transversalidad de los premiados, que engloban desde alojamientos turísticos (como los Apartamentos Blanc Cottage, Sa Cala o los hoteles de la cadena Artiem) hasta la oferta de ocio y comercio local (como Sa Cova d'en Xoroi o la empresa familiar Viatges Magon), pasando por la propia administración pública, representada por la Oficina de Información Turística de Ciutadella.

"Someterse a auditorías y a una formación continua es lo que nos hace realmente competitivos en el mercado global. Cuando toda la planta turística late bajo un mismo estándar de excelencia, nuestro destino se vuelve invencible", ha asegurado Rosselló.

Por otra parte, ha subrayado que este esfuerzo del tejido empresarial menorquín va acompañado de hechos y de un respaldo por parte del Govern. Finalmente, ha animado a los distinguidos a seguir trabajando bajo el modelo que defiende la Conselleria, basado en el trinomio turismo, cultura y deporte como motor de valor desestacionalizador.

"Vuestra constancia es la mejor garantía de que seguiremos siendo un referente mundial fundamentado en el respeto exquisito al territorio, a la sostenibilidad y a la atención al visitante", ha concluido.