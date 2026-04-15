El Govern destaca los programas de tecnificación como "herramienta clave" en el desarrollo del talento deportivo

Visita del director general de Deportes, Joan Toni Ramonell, al Cteib. - CONSELLERIA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES

PALMA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Deportes del Govern ha resaltado la importancia de los programas de tecnificación, al calificarlos como una "herramienta clave" para el desarrollo del talento deportivo y la proyección internacional de los deportistas de Baleares.

El Ejecutivo ha puesto en valor estos planes tras la visita de este miércoles del director general de Deportes, Joan Toni Ramonell, al Centro de Tecnificación Deportiva de Baleares (Cteib).

En una nota de prensa, la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes ha resaltado que Ramonell ha podido conocer de primera mano el trabajo de los deportistas integrados en los programas de tecnificación de la Fundació per a l'Esport Balear.

La visita también ha servido para poner en valor las 61 medallas logradas en los campeonatos de España entre los meses de enero y marzo, además de las medallas y resultados destacados en competiciones internacionales en múltiples disciplinas.

La jornada ha contado con la presencia de la exgimnasta Elena Gómez Servera, referente de la gimnasia artística española y campeona del mundo en tierra el 2002, así como medallista internacional y participante en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.