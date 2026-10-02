El Govern destina 11,8 millones de euros al concierto del servicio de ayuda a domicilio del Raiguer

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PALMA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado destinar 11,8 millones de euros al concierto por el servicio de ayuda a domicilio (SAD) para personas en situación de dependencia en la comarca del Raiguer por el período del 1 de diciembre de 2026 al 30 de noviembre de 2030.

El concierto contempla un máximo de 360.000 horas por cuatro años, a razón de 7.500 mensuales, según ha informado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en rueda de prensa después de la reunión del Consell de Govern.

El SAD del Raiguer es una de las incorporaciones de las prestaciones y servicios que la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia concierta este año y ha sido declarado de interés económico general por el Govern.

La convocatoria tiene en cuenta el incremento del precio por hora, que pasará a ser, de forma escalonada, de 29,6 euros en 2026 a 34,3 euros en 2030.

El Govern ha destacado que esta subida dará mayor estabilidad a los trabajadores y proporcionará, por lo tanto, una mejor atención al usuario, que es el objetivo principal del servicio.

El SAD ofrece atención en el domicilio a personas en situación de dependencia para facilitarles las actividades de la vida diaria. Incluye servicios de atención personal y actuaciones relacionadas con las necesidades domésticas o del hogar.

A través de personal cualificado y supervisado, el servicio tiene como objeto favorecer la autonomía personal, la calidad de vida y la permanencia de las personas usuarias en su entorno cercano.