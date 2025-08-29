El Govern destina 12,7 millones de euros para subvencionar el Programa Básico del Fondo Social Europeo Plus

PALMA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado a la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia a destinar un gasto de 12,7 millones de euros entre 2025 y 2028 a la convocatoria de subvenciones para desarrollar el Programa Básico del Fondo Social Europeo Plus.

Estas ayudas, según ha explicado este viernes en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, van destinadas a entidades sin ánimo de lucro en el marco del programa FSE+ de Asistencia Material Básica.

El importe se distribuirá en 3,2 millones de euros para cada uno de los años 2025, 2026 y 2027, y 2,9 millones en 2028, ha detallado el también conseller de Economía, Hacienda e Innovación.

Asimismo, el Govern ha autorizado a la consellera del ramo, Sandra Fernández, a pagar el 100% del importe de las subvenciones de forma anticipada y sin la exigencia previa de garantía.

El Fondo Social Europeo Plus (FSE+) tiene como principal objetivo hacer frente a la privación material mediante alimentos y prestación de asistencia material básica a las personas más desfavorecidas, y en particular a los menores, así como medidas de acompañamiento que den apoyo a su inclusión social.

El nuevo modelo del Fondo marca que, en lugar de entregar directamente alimentos como hasta ahora, se debe hacer de forma indirecta a través de tarjetas o cheques monedero para que las familias con menores a cargo puedan adquirir productos de alimentación y de higiene.