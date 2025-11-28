El Govern destina 1,6 millones de euros a las ayudas a personas con ELA para 2026 y 2027

PALMA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado destinar un máximo de 1,6 millones de euros a las ayudas a la atención integral de las necesidades de las personas afectadas por la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) para el periodo 2026-2027.

Así lo ha informado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, en la que ha recordado que dichas ayudas consisten en 1.000 euros mensuales, que van destinados directamente a las personas con un diagnóstico de ELA.

Las ayudas a personas con ELA y sus familias son una iniciativa pionera que implantó el Govern en 2024 para hacer frente a los gastos derivados de sus cuidados. Con ella, se da apoyo a las necesidades que surgen en la evolución de esta enfermedad y se refuerza la cobertura del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

El objetivo de estas ayudas es mejorar las condiciones y la calidad de vida de los pacientes con ELA, de sus familias y cuidadores, dado el impacto social, sanitario, laboral y económico que supone esta enfermedad.