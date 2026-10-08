El Govern destina 1,7 millones de euros a apoyar a los clubes deportivos baleares de categoría nacional. - CAIB

PALMA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, a través de la Dirección General de Deportes, ha hecho pública la convocatoria de subvenciones destinadas a los clubes deportivos de Baleares con equipos en competiciones de categoría nacional para la temporada 2026-2027, con un presupuesto total de 1,7 millones de euros.

Esta línea de ayudas tiene como objetivo respaldar la competitividad y la estabilidad económica del tejido deportivo balear que representa a las Islas en el ámbito estatal, según ha informado la Conselleria en un comunicado.

El crédito asignado se distribuirá para cubrir los costes que afrontan las entidades en cuanto a gastos federativos como licencias, mutualidades y arbitrajes; alquileres de instalaciones deportivas para entrenamientos y partidos, y la formación de las plantillas de deportistas y cuerpo técnico.

CONCEPTOS SUBVENCIONABLES Y DISCIPLINAS

Pueden acogerse a esta convocatoria los clubes deportivos inscritos en el Registro de Entidades Deportivas de Baleares que compitan en categorías nacionales absolutas, hasta un máximo de tres niveles por modalidad, o en la máxima categoría nacional juvenil en el caso de fútbol y fútbol sala.

Quedan excluidas las ligas profesionales masculinas y femeninas de fútbol (Primera y Segunda División), baloncesto (ACB) y balonmano (Asobal), así como las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

Las disciplinas cubiertas abarcan deportes individuales como el atletismo, bádminton, ciclismo, gimnasia, judo, natación, tenis de mesa, pádel o ajedrez, entre otros, y colectivos como baloncesto, fútbol, fútbol sala, balonmano, voleibol, rugby, hockey línea y waterpolo.

Entre los gastos subvencionables figuran gastos federativos como tasas de licencias, fichas, mutualidades y arbitrajes para competiciones oficiales; instalaciones como alquiler de recintos para el período de competición y hasta un mes de pretemporada, y retribuciones como contratos mínimos obligatorios o apoyos equivalentes para deportistas y técnicos, ajustados a los criterios de categoría y número de licencias por modalidad.