Govern destina 2,5 millones a compensar los gastos de cotización de nuevos autónomos menores de 35 y mujeres

Cerca de 5.200 autónomos se beneficiarán de la nueva medida



PALMA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern, a propuesta de la Conselleria de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, ha aprobado la inversión de 2,5 millones de euros para compensar los gastos de cotización a la Seguridad Social de mujeres y menores de 35 años autónomos, residentes en las Islas, que inicien su actividad empresarial.

En concreto, la convocatoria tiene por objetivo incentivar la creación de nuevos proyectos de empleo, a la vez que se convierte en una alternativa profesional para las personas desempleadas y promueve el empleo autónomo entre mujeres y jóvenes.

Según ha informado el portavoz del Govern, Iago Negueruela, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, la convocatoria se lleva a cabo por el aumento de la inflación de los últimos meses y las circunstancias derivadas de las restricciones adoptadas para hacer frente a la pandemia, o las tensiones económicas e inflacionistas surgidas a causa de la guerra en Ucrania, que han agravado las dificultades económicas en el sector del autoempleo.

Así, desde el Govern han destacado que uno de los rasgos que caracterizan el empleo autónomo es la baja representación femenina, ya que el porcentaje de mujeres trabajadoras por cuenta propia (35 por ciento) es notablemente inferior respecto a los hombres. Existe aún más diferencia cuando se analiza la presencia de jóvenes, que se sitúa en un 25 por ciento aproximadamente, según datos de la Seguridad Social de finales de 2022.

Por otra parte, la llamada tarifa plana que el Gobierno central estableció para bonificar la cuota mensual de cotización a la Seguridad Social para los nuevos afiliados al régimen de autónomos ha pasado a ser de 80 euros mensuales durante los 12 primeros meses del año.

UN TOTAL DE 480 EUROS POR PERSONA BENEFICIARIA

El importe de la ayuda será una cantidad fija de 480 euros por beneficiario, equivalente al importe de los seis meses de cotización de la nueva cuota de tarifa plana a la Seguridad Social. Esto permite que aproximadamente 5.200 personas de ambos colectivos puedan beneficiarse de esta convocatoria.

Los dos requisitos que se exigen para poder acceder a la ayuda son gozar del derecho de la aplicación de la cuota reducida de cotización a la Seguridad Social (la tarifa plana) de 80 euros mensuales durante los primeros 12 meses de actividad, y ser personas desempleadas e inscritas en el Servicio de Ocupación de Baleares (SOIB) al menos desde el día antes de su alta en el régimen especial de trabajadores autónomos (RETA).

El plazo de presentación de solicitud de ayudas es entre el 7 y el 31 de julio.

MUJERES EN SITUACIÓN DE CRIANZA DE UN MENOR O EN RIESGO EN EL EMBARAZO

En los próximos días también se pondrá en marcha una nueva convocatoria para bonificar a las mujeres que no pudieron acceder a las ayudas a empresas y autónomos de los 855 millones del Estado por no haber cumplido los requisitos de aquella convocatoria, en concreto, no haber tenido pérdidas en 2019.

Esto fue así porque en aquel periodo se encontraban percibiendo la prestación por nacimiento y cuidado de menor o el subsidio por riesgo durante el embarazo y, por lo tanto, no tuvieron pérdidas en el 2019.

La convocatoria en la que se está trabajando servirá para compensar precisamente al colectivo de mujeres.