El Govern destina 39,8 millones de euros del ITS 2026-2027 a mejorar el ciclo del agua en las Islas

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, en la presentación de la desaladora de Andratx. - CAIB

PALMA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern, a través del plan anual del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) 2026-2027, destinará 39,8 millones de euros a 14 proyectos de abastecimiento, saneamiento, depuración, reutilización y mejora de la eficiencia hídrica en todo el archipiélago.

La Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua ha señalado este miércoles en un comunicado que esta cantidad representa casi el 20 por ciento de los casi 200 millones de euros de la programación. Si se suman las actuaciones medioambientales, ambos ámbitos concentran cerca de 106 millones de euros, el 53 por ciento de los fondos.

La programación combina actuaciones para garantizar el suministro de agua de consumo humano con la renovación de redes municipales, la mejora del tratamiento de las aguas residuales y la implantación de sistemas que permitan detectar pérdidas y controlar mejor los recursos disponibles.

De los 39,8 millones de euros, 30 millones serán gestionados por la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua mediante siete programas.

UNA TERCERA DESALADORA PARA ANDRATX

Una de las actuaciones destacadas es la ampliación de la desaladora de Andratx, que incorporará una tercera línea de ósmosis inversa con capacidad para producir 7.500 metros cúbicos de agua al día, equivalentes a 7,5 millones de litros.

La nueva línea funcionará habitualmente como reserva y permitirá aumentar la producción cuando sea necesario. Una vez completada la mejora energética de las dos líneas existentes, la capacidad máxima prevista de la instalación será de 22.500 metros cúbicos diarios.

La ampliación reforzará la garantía de suministro en Andratx y Calvià. Además, permitirá reducir la necesidad de aportar agua desde el depósito de Son Pacs y dejar más recursos disponibles para atender otras necesidades de Mallorca.

Además de la nueva línea de producción, la intervención incluirá las adaptaciones necesarias en la captación, el pretratamiento, el sistema de alta presión, el tratamiento final, el bombeo y las instalaciones eléctricas.

La Agencia Balear del Agua y Calidad Ambiental (Abaqua) tiene en proceso de adjudicación la redacción del proyecto de ampliación, que también deberá incorporar la documentación ambiental necesaria. La memoria técnica estima el coste de las obras, la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud en 8,2 millones de euros.

INVERSIONES EN TODAS LAS FASES

El plan reserva cerca de ocho millones de euros para la mejora del saneamiento y la depuración. Entre las actuaciones previstas figuran la construcción de una nueva depuradora en Portinatx --en Eivissa--, que sustituirá a la instalación actual, y la primera fase de renovación de la red general de saneamiento de Ciutadella sur.

La reutilización contará con 2,6 millones de euros para estudiar alternativas que permitan aprovechar ambientalmente aguas depuradas en Eivissa y Menorca, con una actuación específica en el ámbito de Maó y es Castell.

Otro de los ejes es conocer con mayor precisión cuánta agua se extrae, se transporta y se consume. Con este objetivo, se destinarán 5,6 millones de euros a instalar sistemas de medición, sensores y equipos de comunicación en las infraestructuras hídricas. Los datos facilitarán la detección de incidencias y la planificación de los recursos.

El pacto municipal por el agua, dotado con tres millones de euros, ayudará a los ayuntamientos a mejorar la eficiencia de sus instalaciones, incorporar herramientas de telecontrol y elaborar planes de gestión sostenible del agua y de respuesta ante la sequía.

La programación también incluye proyectos municipales de renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento, mejora del drenaje e implantación de equipos de control del consumo.

Estas actuaciones contribuirán a reducir las pérdidas de agua y a mejorar el funcionamiento de las infraestructuras locales.

La programación se completa con algo más de un millón de euros para establecer un sistema de alerta temprana ante el riesgo de inundación y más de 1,5 millones para el programa 'L'Aigua Educa', que llevará talleres, actividades prácticas y visitas técnicas a los centros educativos de todas las islas.