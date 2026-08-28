El Govern destina 5,5 millones de euros para modernizar el sistema de gestión de Emergencias 112

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PALMA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado una partida de 5,5 millones de euros para tramitar la contratación del servicio de modernización, actualización y mantenimiento del sistema de gestión de emergencias que utiliza el 112 de Baleares para el periodo 2027-2031.

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha señalado este viernes en rueda de prensa posterior al Consell de Govern que la contratación permitirá garantizar la continuidad de una herramienta esencial para la gestión de las emergencias y continuar incorporando mejoras tecnológicas.

La plataforma de Emergencias se actualizará a una versión tecnológica vigente y se adaptarán los desarrollos y las herramientas que están conectados a ella para garantizar su correcto funcionamiento. Además, se mejorarán las conexiones con otros organismos y sistemas que intervienen en la gestión de las emergencias.

La contratación permitirá incorporar nuevas funcionalidades para mejorar la gestión de los incidentes y aprovechar mejor la información que genera el servicio, con herramientas de análisis, cuadros de mando e indicadores que ayudarán a conocer el funcionamiento de las emergencias y mejorar la toma de decisiones.

El servicio incluirá también el mantenimiento de la plataforma, las licencias y los diferentes sistemas que están integrados en ella, así como soporte técnico especializado para resolver incidencias y garantizar la continuidad del servicio. En el caso de las incidencias más graves, se dispondrá de capacidad de atención durante las 24 horas del día.

Según el Govern, la plataforma es una herramienta crítica para el funcionamiento del 112 y presta servicio de forma permanente. Por este motivo, la memoria justificativa señala la necesidad de contar con soporte especializado para garantizar su disponibilidad, mantenimiento, actualización tecnológica y evolución durante toda la vigencia del contrato.