El Govern destina 578.000 euros a proyectos de reducción de las cargas de trabajo de camareras de pisos

PALMA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, a través del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (Ibassal), destina 578.000 euros a impulsar proyectos que permitan evaluar y reducir las cargas de trabajo de las camareras y los camareros de pisos del sector de la hostelería.

Esta línea de ayudas forma parte del Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026 y pretende reforzar la prevención de riesgos laborales y mejorar las condiciones de trabajo de uno de los colectivos más esenciales y a la vez más expuestos a riesgos ergonómicos, según ha indicado la Conselleria en nota de prensa.

El presupuesto se distribuirá en 270.000 euros para 2025 y 308.000 euros para 2026. Las subvenciones se dirigirán a las organizaciones sindicales y empresariales con representatividad en el convenio de la hostelería, que podrán presentar proyectos de asesoramiento y estudios técnicos.

Las actuaciones podrán incluir jornadas informativas, visitas a centros de trabajo, asesoramiento técnico y la producción de materiales de apoyo para medir las cargas laborales.

Los fondos se repartirán a partes iguales entre sindicatos y patronales, en función de su representatividad, y con una cuantía mínima garantizada de 40.000 euros por entidad.

Los proyectos se tendrán que ejecutar y justificar en el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2025 y el 30 de junio de 2026, con efecto retroactivo para las actuaciones que ya se hayan iniciado a partir del 1 de abril.

Los gastos subvencionables incluyen personal técnico de prevención de riesgos laborales, desplazamientos, material y actividades de difusión.

La convocatoria se publicó en el BOIB el pasado sábado, 23 de agosto, y el plazo para presentar proyectos es de 10 días hábiles a partir del día siguiente de su publicación, es decir, hasta el 5 de septiembre de 2025.